A Matera si celebrano dieci anni di iniziative dedicate alla promozione della cultura scientifica nelle scuole. Il Rotary ha organizzato un percorso di formazione rivolto ai giovani, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle tematiche della medicina e della scienza. Durante gli incontri, sono intervenuti esperti nazionali che hanno approfondito i metodi per portare la conoscenza scientifica direttamente nelle aule scolastiche.

? Punti chiave Come può la medicina specialistica entrare direttamente nelle aule scolastiche?. Chi sono gli esperti nazionali che hanno guidato il dibattito scientifico?. Quali innovazioni mediche sono state spiegate agli studenti del territorio?. Come si trasforma la ricerca accademica in consapevolezza per i giovani?.? In Breve Partecipazione di Marialuisa Sabino, Carmelina Gallipoli e Michele Ventrelli per le scuole locali.. Interventi medici di Andrea Gigliobianco, Oreste Claudio Buonomo e Fabio Ciceri.. Progetto annuale svolto nelle aule dei licei e istituti comprensivi della provincia.. Sinergia tra ASM Matera, Università della Basilicata e IRCCS San Raffaele di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, 10 anni di scienza nelle scuole: il Rotary forma i giovani

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