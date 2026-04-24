A Lucca, ricercatori dell'Istituto di Tecnologia stanno portando nelle scuole laboratori di neuroscienze e logica attraverso il progetto UniYoung. L'iniziativa mira a integrare la ricerca accademica nel percorso degli studenti, offrendo attività pratiche e approfondimenti scientifici. Le scuole locali partecipano a questa iniziativa, che coinvolge giovani studenti in esperimenti e studi legati alla scienza e al pensiero critico, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca.

? Cosa sapere Ricercatori Imt portano laboratori di neuroscienze e logica nelle scuole di Lucca.. Il progetto UniYoung integra la ricerca accademica nel percorso formativo degli studenti locali.. Ricercatori e dottorandi della Scuola Imt guidano gli studenti delle medie e delle elementari di Lucca verso le porte dell’accademia attraverso il progetto Imt UniYoung, una serie di incontri interattivi che trasforma la ricerca scientifica in un percorso esperienziale per i ragazzi del territorio. L’iniziativa, che si rinnova con l’obiettivo di abbattere le barriere tra il mondo accademico e le scuole locali, coinvolge direttamente le classi quarte e quinte della scuola primaria, oltre agli alunni della scuola secondaria di primo grado.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scienza e gioco: i ricercatori portano il futuro nelle scuole di Lucca

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