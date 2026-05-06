A Baressa, Mauro Cau si ripresenta con la lista Rinasce 2.0, presentando una nuova squadra di candidati. La candidatura si concentra sulla volontà di rinnovamento e di rafforzamento del progetto politico locale. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione della lista e sulla possibilità di influire sugli equilibri politici nella zona della Marmilla. Il voto previsto si svolgerà tra pochi giorni, determinando l’esito delle prossime elezioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi candidati che sostengono la lista Rinasce 2.0?. Come influirà il voto di Baressa sulla politica della Marmilla?. Quali figure chiave della giunta usente correranno per il consiglio?. Perché il rinnovo dei comuni oristanesi è così decisivo ora?.? In Breve Votazioni previste per domenica 7 e lunedì 8 giugno nella zona Marmilla.. Lista Rinasce 2.0 include Mirko Pisu, Carla Castangia, Michele e Mauro Sitzia.. Altri candidati in campo sono Daniele Ortu, Iole Pisu, Valentina Sebis e Scanu.. Oristano vede il rinnovo dei consigli comunali in ben 38 centri provinciali.. Il sindaco di Baressa Mauro Cau punta alla riconferma amministrativa durante le consultazioni elettorali previste per domenica 7 e lunedì 8 giugno nel cuore della Marmilla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baressa, Mauro Cau punta al bis: ecco la lista Rinasce 2.0

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