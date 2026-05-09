Masterchef Lettonia a Mandas | la Sardegna diventa il set del gusto

Una produzione televisiva internazionale ha scelto Mandas, in Sardegna, come location per le riprese di Masterchef Lettonia. La decisione è stata presa dopo aver valutato le caratteristiche del territorio e le strutture disponibili. La troupe ha installato le proprie attrezzature e alloggiato nelle strutture locali, organizzando la logistica per garantire lo svolgimento delle riprese. La città ha ospitato le scene e le attività legate al programma di cucina.

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? Punti chiave Chi ha convinto la produzione televisiva a scegliere proprio Mandas?. Come hanno organizzato la logistica per accogliere la troupe internazionale?. Chi mostrerà i segreti dell'arrosto sardo davanti alle telecamere?. Quali impatti avrà questa visibilità globale sul turismo del borgo?.? In Breve Il sindaco Umberto Oppus e l'artista Roberto Meloni coordinano l'iniziativa per il borgo.. La struttura Le Vigne Ducali gestisce la logistica con Ezio, Cristina, Eleonora ed Elisa.. Il cuoco Danilo mostrerà la preparazione dell'arrosto tradizionale davanti alle telecamere di TV3.. L'evento punta a trasformare la visibilità televisiva in turismo esperienziale per Mandas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Masterchef Lettonia a Mandas: la Sardegna diventa il set del gusto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mixology Experience 2026: il drink diventa protagonista del gusto? Punti chiave Come può un cocktail aumentare la redditività di un locale? Quali prodotti sostituiranno il vino nel nuovo beverage pairing? Perché... Sanremo 2026: il palco dell’Ariston diventa un barometro del gustoC’è un momento, ogni anno, in cui l’Italia intera smette di fare quello che stava facendo e si trasforma in una nazione di critici d’arte. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dalla Lettonia ad Ardara: la sfida tv per diventare re o regina della cordula; Successo a Mandas, il paese ospita le semifinali di Masterchef Lettonia: Vetrina internazionale.