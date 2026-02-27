Sanremo 2026 | il palco dell’Ariston diventa un barometro del gusto

Ogni anno, durante il Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston si trasforma in un punto di riferimento per i commenti e le opinioni sulla musica e lo spettacolo italiani. La manifestazione attira l’attenzione di pubblico e media, diventando un vero e proprio banco di prova per artisti e canzoni in gara. È un appuntamento che coinvolge l’intera nazione in un confronto continuo e acceso.

C'è un momento, ogni anno, in cui l'Italia intera smette di fare quello che stava facendo e si trasforma in una nazione di critici d'arte. Non accade ai David di Donatello, né alla Mostra del Cinema di Venezia. Accade a Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana — nella sua settantaseiesima edizione — è molto più di una competizione musicale: è uno specchio ad alta definizione che riflette le ansie, le aspirazioni e le tendenze di un Paese intero. E quest'anno, forse più che mai, quello specchio ha restituito un'immagine sorprendentemente nitida: il ritorno alla formalità, alla sobrietà sartoriale, a un'estetica che potremmo definire del rigore elegante.

Sanremo 2026, Alicia Keys, antesignana del no make-up, brilla con il nude look sul palco dell'AristonAlicia Keys arriva sul palco dell'Ariston per esibirsi con Eros Ramazzotti durante la terza serata del Festival di Sanremo con un nude look da pro.

Sanremo 2026 in diretta: scaletta, cantanti e news sulla quarta serata. LIVEVenerdì 27 febbraio 2026 la quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti e alle cover, tra i momenti più attesi della kermesse. I 30 Big in gara reinterpretano brani celebri italiani e ... tg24.sky.it

Chi è Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove proposte a Sanremo 2026: la chitarra a 7 anni, il coro del Conservatorio, Amici e l’AristonL’artista 19enne è umbro di Castiglione del Lago ed è cresciuto a Corciano (Perugia). Ha battuto in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Il primo live a Milano il prossimo 13 aprile ... lanazione.it