Congresso PD al via l’era Marcantonio con la benedizione del ‘campo largo’ | Si all’alleanza con Mastella

Tempo di lettura: 3 minuti A sorpresa. Senza troppi giri di parole. Il congresso provinciale del Partito Democratico sannita non è stato solo un passaggio interno, ma un segnale politico netto. Da Palazzo Paolo V arriva l'apertura concreta a Clemente Mastella. Il 'campo largo' non è più una formula astratta, ma una prospettiva dichiarata. In sala, non a caso, c'erano tutti i rappresentanti provinciali dei partiti della coalizione di centrosinistra che ha portato alla vittoria Roberto Fico alle ultime regionali. Un'immagine che vale più di mille analisi. Il modello Campania come bussola anche per Benevento.