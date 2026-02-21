Mastella il campo largo e la crisi del Pd in Irpinia | l’alleanza della sopravvivenza

Clemente Mastella ha incontrato i rappresentanti locali per discutere della crisi del Pd in Irpinia, causata dal calo di consensi e dalla frammentazione politica. Durante l'incontro, ha proposto un'alleanza tra forze moderati per rafforzare la propria posizione. La discussione si è concentrata sulle strategie per rilanciare l’area centrista e contrastare la crescita di altri schieramenti. La riunione si è svolta in un luogo simbolico, l’ex Carcere Borbonico di Avellino.

Tra appelli accorati e accuse trasversali, la politica locale cerca una nuova via per non scomparire: la vera sfida è la sopravvivenza Un palcoscenico che, purtroppo, è diventato luogo di una riflessione che non ha nulla di nuovo, ma che suona tragicamente urgente. Benevento e Avellino, a suo dire, devono unirsi. Non si sa più se per salvaguardare l’esistenza di un’autonomia che non ha più fondamenti, o per difendersi dalla forza numerica e politica di Caserta e Napoli. «Per far valere le nostre ragioni» – ha sentenziato Mastella con quella sua solita franchezza che non ammette repliche – «dobbiamo unirci politicamente». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Congresso PD, al via l’era Marcantonio con la benedizione del ‘campo largo’: “Si all’alleanza con Mastella”Il congresso provinciale del Partito Democratico sannita si è aperto con la nomina di Marcantonio alla guida del partito.

Asse con il PD? Mastella è determinato: “Campo largo o è suicidio politico”Mastella ha dichiarato che un asse con il PD è indispensabile per evitare un fallimento politico.

