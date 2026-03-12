Parcheggi moto e bus sul lungolago Fumagalli | La toppa è peggio del buco

Un'ordinanza ha disposto il posizionamento di parcheggi per moto e bus sul lungolago, suscitando critiche da parte di un rappresentante istituzionale. La riorganizzazione dei posti è stata definita come una soluzione frettolosa che potrebbe peggiorare la situazione, poiché non considera le modalità di utilizzo effettive degli spazi disponibili. La questione riguarda le modifiche apportate alla distribuzione dei parcheggi lungo il lungolago.

Il candidato di Orizzonte per Lecco: "Rimedio frettoloso a un problema che non si sarebbe dovuto creare. Bus da nord senza aree di sosta. Le proposte: zona Canottieri per moto, Piazza Affari, ripensare percorsi bus, ridisegno corsia sud" La riorganizzazione dei posti sul lungolago rappresenta un rimedio frettoloso a un problema che nemmeno si sarebbe dovuto creare e che ora rischia di generare ulteriori criticità, perché non tiene in alcun conto la reale modalità di utilizzo degli spazi. Come Orizzonte per Lecco esprimiamo il nostro totale disappunto e torniamo a indicare alcuni correttivi. Con la nuova configurazione vengono eliminati 14 posti auto: 10 riservati ai residenti e 4 precedentemente a disco orario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

