Festa della Liberazione Mattarella | Il caro prezzo pagato ci richiama ogni giorno a difenderla e rinnovarla

In occasione della Festa della Liberazione, il Presidente della Repubblica ha sottolineato come il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà sia un richiamo quotidiano a proteggere e rinnovare quei valori. Al Quirinale, ha ricordato la lotta di chi ha contribuito a liberare il Paese, invitando a un momento di riflessione condivisa. Il 25 aprile rappresenta anche un’occasione per rafforzare il senso di unità tra i cittadini.

Mattarella al Quirinale ricorda la lotta per la Liberazione. Per il Presidente della Repubblica il 25 aprile è un’occasione per fermarsi a riflettere insieme e rafforzare il senso di unità del Paese. Nel suo ricordare la Resistenza, emerge con forza la necessità di rinnovare l’impegno dell’Italia a favore della pace, della tutela dei diritti umani e della costruzione di società, sia a livello nazionale sia internazionale, più eque e solidali. “Quando invece prevale la logica del più forte, il risultato è inevitabilmente segnato da distruzioni e sofferenze, alimentando una spirale di conflitti e instabilità”, dichiara il Capo dello Stato....🔗 Leggi su 361magazine.com

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