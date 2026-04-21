Dopo un episodio di violenza avvenuto alla fine della partita, Gift Orban ha rilasciato una dichiarazione in cui si scusa con i tifosi per il suo comportamento. L’attaccante ha ammesso di aver preso parte alla rissa e si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. L’incidente si è verificato nel momento in cui la partita si stava concludendo, coinvolgendo anche altri soggetti presenti allo stadio.

Al termine di Verona-Milan, all'esterno del 'Bentegodi' è andato in scena un episodio che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport. Gift Orban, attaccante della formazione gialloblù, si è reso protagonista di un caso che ha fatto parecchio discutere in questi giorni. Il nigeriano ha aggredito un tifoso all'esterno dello stadio, come testimoniano diversi filmati che hanno fatto il giro dei social (qui il video). A due giorni dall'avvenimento, Orban ha deciso di rompere il silenzio. L'attaccante del Verona si è scusato per il suo comportamento attraverso un post pubblicato sui propri profili social. Ecco, di seguito, le sue parole.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona, Orban dopo la rissa: “Mi scuso con tutti i tifosi per il mio comportamento”

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