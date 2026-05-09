Una donna è stata trovata priva di sensi in casa dai carabinieri di Cantù, intervenuti dopo una chiamata al 112. La vittima presentava evidenti lesioni e si trovava in uno stato di incoscienza. Il convivente è stato fermato sul posto dalle forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno indagando sulle cause delle lesioni.

I carabinieri di Cantù, intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata al 112, l’hanno trovata a terra, priva di sensi, e con evidenti lesioni appena provocate dal convivente. La donna è stata subito soccorsa e portata in ospedale, dove è andata incontro a un ricovero, mentre il convivente è stato arrestato e portato in carcere. L’aggressione è avvenuta giovedì all’interno di una abitazione di Cantù dove la donna, 45 anni, è stata picchiata dal compagno, 47 anni, entrambi italiani, per l’ennesima volta. Ma la violenza subita dalla vittima, è stata tale da farle perdere i sensi, stramazzando a terra in sala, dove i militari l’hanno trovata con il volto tumefatto e segni evidenti della violenta colluttazione che era appena terminata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massacrata in casa. Ritrovata incosciente. Fermato il compagno

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