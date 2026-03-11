Donna uccisa in casa a Messina Fermato l' ex compagno

A Messina, una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. La polizia ha fermato l’ex compagno della vittima, che è ora sotto indagine. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso le verifiche. La scoperta è avvenuta nella sera di ieri, quando gli agenti sono intervenuti nell’appartamento della donna.

AGI - Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione a Messina. La donna è stata raggiunta da diversi fendenti che non le hanno lasciato scampo mentre si trovava nell'appartamento in cui abita in via Lombardia nella zona sud della città. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno fermato un uomo di 67 anni, Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima. L'uomo era stato portato negli uffici della questura dove è stato sentito fino a notte fonda. Gli accertamenti sono scattati in serata subito dopo il rinvenimento del cadavere. A lanciare l'allarme la figlia della vittima che non aveva riusciva a contattarla. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna uccisa in casa, a Messina. Fermato l'ex compagno Articoli correlati Messina, donna uccisa in casa: fermato e confessa l’ex compagnoABBONATI A DAYITALIANEWS L’ennesimo femminicidio: vittima una donna di 50 anni Un nuovo femminicidio scuote la città di Messina. Messina, Daniela Zinnanti uccisa a coltellate in casa: fermato l’ex compagno Santino BonfiglioUna donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella serata di ieri nella sua abitazione di via Lombardia, nel... Daniela Zinnanti uccisa a coltellate, confessa l'ex compagno: l'aveva già picchiata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Donna uccisa Temi più discussi: Genova, 87enne uccisa in casa: polizia ferma il figlio 52enne; Donna uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio: Non ricordo nulla; Genova, donna trovata morta. Ad ucciderla a coltellate il figlio dopo una lite in casa; Genova, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il figlio. Sequestrata l’arma del delitto. Messina, donna uccisa a coltellate nella sua casa: l'ex compagno ha confessatoL'uomo era ai domiciliari per reati contro la persona, violenza e minacce. L'arma del delitto era in un cassonetto vicino all'abitazione della vittima. Il corpo trovato dalla figlia ... rainews.it Nuovo femminicidio a Messina, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato l’ex compagno, ha confessatoDaniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate ieri nella sua casa di Messina: fermato l'ex compagno, di 67 anni, che ha confessato alla polizia ... fanpage.it Una donna è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Si chiama Daniela Zinnanti e ha compiuto 50 anni lo scorso luglio. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, - facebook.com facebook Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate la sera dell’11 marzo 2026 nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex c x.com