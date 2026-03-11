Messina donna uccisa in casa | fermato e confessa l’ex compagno

A Messina una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa. La polizia ha arrestato l'ex compagno, che ha confessato il delitto. L'uomo è stato fermato e si trova in custodia. La notizia ha suscitato grande attenzione in città.

Un nuovo femminicidio scuote la città di Messina. Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa con numerose coltellate nella sua abitazione la sera del 10 marzo. Per l'omicidio è stato fermato l'ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, che durante l'interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L'uomo, che era già agli arresti domiciliari, si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. La scoperta del delitto fatta dalla figlia. A fare la tragica scoperta è stata la figlia della vittima, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

