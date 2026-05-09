Mason Hull è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico L’influencer ha ammesso | Per due volte ho pagato per vedere i video

Un influencer della Florida è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Durante un interrogatorio, ha ammesso di aver pagato in due occasioni per visionare alcuni video. L’indagine riguarda il suo coinvolgimento in attività illecite di questo tipo. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore e sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.

Mason Hull, influencer della Florida, è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Il 6 maggio, l’ufficio dello sceriffo della Contea di Sarasota ha eseguito un mandato di arresto nei confronti di Hull, accusandolo di 15 capi d’imputazione per possesso di materiale pedopornografico. Hull vanta un seguito di 400mila persone tra Instagram e TikTok, dove è noto come esponente della comunità del cosiddetto “looksmaxxing”. Si tratta di un fenomeno online originatosi all’interno della sottocultura degli “incel” (termine che indica i “celibi involontari”) e particolarmente diffuso tra i giovani e gli adolescenti. Il movimento si basa sulla ricerca del miglioramento estremo del proprio aspetto fisico, spingendosi spesso fino all’adozione di pratiche radicali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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