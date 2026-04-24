In tribunale si discute della presenza di materiale pedopornografico trovato nell’account iCloud di un cantante coinvolto in un procedimento giudiziario. L’accusa afferma che siano state trovate molte immagini in possesso del cantante, che si trova ora sotto processo per un omicidio che riguarda una ragazza di quattordici anni. La difesa chiede chiarimenti sulle prove e sulla loro validità, mentre il procedimento legale prosegue.

“Nel suo iCloud è stato trovato molto materiale pedopornografico”. Tira dritto l’avvocato dell’accusa contro il cantante D4vd finito in manette per l’omicidio della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez. Secondo l’autopsia la vittima è morta per ferite da penetrazione. Questo è quanto emerso da un rapporto dell’autopsia pubblicato mercoledì 22 aprile dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Secondo il rapporto la ragazza presentava ferite significative al torso, probabilmente causate da un oggetto appuntito. Il suo corpo era talmente deteriorato che gli esaminatori non riuscirono nemmeno a determinarne il colore degli occhi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nel suo iCloud è stato trovato molto materiale pedopornografico”: D4vd sotto torchio in tribunale. La difesa fa pressing sull’accusa per le prove da fornire al giudice

Notizie correlate

Leggi anche: Shein sotto indagine Ue, nel mirino la vendita di materiale pedopornografico

Arrestato il cantante D4vd con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente (il corpo era stato trovato nella sua Tesla)Il cantante statunitense D4vd è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente scomparsa lo scorso anno, secondo quanto riferito...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Nell’iCloud di D4vd una quantità significativa di materiale pedopornografico; Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne; Il cantante D4vd arrestato per omicidio: nella sua auto il corpo di una 14enne scomparsa; Rivelata la causa di morte di Celeste Rivas, la 14enne trovata nel bagagliaio dell’auto di D4vd.

Nell’iCloud di D4vd «una quantità significativa di materiale pedopornografico»Il cantante si è presentato ieri in un tribunale di Los Angeles ed è rimasto impassibile di fronte alle nuove rivelazioni dell’accusa. L’udienza preliminare è fissata per il 1° maggio ... rollingstone.it

D4vd rischia la pena di morte per l’omicidio brutale e orribile di Celeste RivasD4vd è stato incriminato per omicidio di primo grado per la morte della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez e ora rischia la pena di morte ... billboard.it

Secondo l'accusa, D4vd avrebbe ucciso una 13enne nella primavera del 2025 perché lei aveva minacciato di rivelare la loro relazione sessuale, cosa che avrebbe potuto rovinare la sua carriera musicale. x.com

Secondo l'accusa, D4vd avrebbe ucciso una 13enne nella primavera del 2025 perché lei aveva minacciato di rivelare la loro relazione sessuale, cosa che avrebbe potuto rovinare la sua carriera musicale. Il cantante R&B ha raggiunto la fama nel 2022 quand - facebook.com facebook