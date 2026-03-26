si spaccia per ragazzino e scambia materiale pedopornografico con una 11enne arrestato il maniaco

Un uomo è stato arrestato dopo aver scambiato messaggi con una bambina di 11 anni, fingendosi un ragazzino. Secondo quanto accertato, nel cellulare della minore sono state trovate conversazioni con contenuti a sfondo sessuale, e la bambina aveva inviato foto intime. I genitori della vittima hanno scoperto la chat e hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

L'uomo aveva adescato quella che è poco più di una bambina attraverso una chat per poi convincerla a scambiare foto intime, ad accorgersi dei messaggi erotici i genitori della piccola Ai genitori di una bambina di 11 anni, residenti nel riminese, è crollato letteralmente in mondo addosso quando si sono accorti che nel cellulare della figlia era presente una chat ad alto contenuto erotico con quella che è poco più di una bambina che era stata convinta ad inviare foto intime a quello che credeva un 17enne di Milano. La scoperta ha portato i genitori a precipitarsi alla Polizia Postale di Rimini per sporgere una denuncia e, l'inchiesta degli investigatori digitali, ha portato a smascherare che chi si trovava dietro il profilo del ragazzino lombardo era, in realtà, un 36enne di Vicenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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