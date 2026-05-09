Masiello si ritira subito prima del playout con il Bari | lo ha sempre evitato negli ultimi 15 anni

Andrea Masiello ha annunciato il ritiro dal calcio poco prima dei playout tra il suo Sudtirol e il Bari. Il difensore aveva già evitato di affrontare l'ex squadra in passato, rifiutando di partecipare a incontri simili negli ultimi quindici anni. La decisione è arrivata a pochi istanti dall’inizio della partita, segnando la fine della sua carriera calcistica.

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