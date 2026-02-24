I mari si alzano sempre più velocemente di quanto è salito il livello negli ultimi anni e la mappa delle zone a rischio

L’aumento del livello del mare, causato dalle emissioni di gas serra, sta spostando le linee costiere più rapidamente rispetto agli ultimi decenni. Le acque si stanno sollevando di più del previsto, minacciando le comunità costiere e le infrastrutture. Le mappe di rischio si aggiornano di continuo, evidenziando aree sempre più vulnerabili. Le città costiere più a rischio si trovano già in difficoltà nel pianificare le difese appropriate.

L'innalzamento del livello del mare è una delle principali minacce del riscaldamento globale, catalizzato dalle emissioni di CO2 e altri gas climalteranti legati alle attività umane. Secondo i dati della NASA, dal 1993 ad oggi si è alzato di circa 10 centimetri, ma rischia di innalzarsi di oltre 1 metro entro la fine del secolo e di 3 metri secondo gli scenari peggiori. Le conseguenze sarebbero catastrofiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

