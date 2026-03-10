Il mutamento del tempo chiaro negli ultimi 15 anni

Negli ultimi quindici anni, il clima delle province italiane ha mostrato cambiamenti significativi, secondo un'analisi pubblicata dal Sole24Ore. Questo studio si concentra sulle variazioni delle condizioni meteorologiche a livello locale e nazionale, riflettendo i mutamenti climatici in atto. Le conclusioni si basano su dati raccolti e analizzati, senza trarre conclusioni o interpretazioni ulteriori.

L'analisi stilata dal Sole24ore sul clima delle provincie italiana, rispecchia in generale quanto stiamo osservando anche noi sulla nostra città. Fermo restando alcuni indici che troviamo un po' troppo soggettivi da valutare, se ci limitiamo ad un analisi dei dati registrati il deciso cambio climatico in atto negli ultimi 10-15 anni è ben riscontrabile sulla nostra città. Secondo il 'Sole' sulle città del centro Italia registriamo un aumento della temperatura media annua di 1.9°. Su Siena dai nostri dati troviamo un aumento di circa 1° tra la media anni 2000 e quella ancora parziale di questa decade. Ma se allarghiamo lo sguardo ad un periodo più ampio troviamo un aumento medio di circa +2.