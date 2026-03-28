Nella Sprint Race del GP degli USA di MotoGP, disputata sul circuito di Austin, il pilota Bagnaia è stato risucchiato da Martin. Durante la gara, anche Bezzecchi e Marquez sono finiti a terra. L'evento si è svolto nel contesto del campionato mondiale, con i protagonisti che si sono sfidati su una pista molto trafficata.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra americana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne (ma con un paio di penalizzazioni di cui tenere conto), i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Francesco Bagnaia sembrava lanciato verso la vittoria nella Sprint Race del GP degli USA: il due volte Campione del Mondo è scattato dalla quarta posizione, è partito a razzo, si è portato al comando dopo la prima curva e ha inscenato un dominio solitario per otto giri sui dieci in programma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP USA 2026: Bagnaia risucchiato da Martin, Bezzecchi e Marquez a terra

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