Santarcangelo bilancio 2025 in attivo | avanzo oltre 5 milioni di euro

Il consiglio comunale di Santarcangelo si è riunito mercoledì 29 aprile, aprendo la seduta con la proiezione di un video narrato da Donna Pesaresi Garganta, che ha illustrato le radici della sua famiglia, originaria della città e trasferitasi a Portsmouth, nel New Hampshire, dove vive ancora una comunità con origini santarcangiolesi. Nel corso della seduta sono stati discussi anche i bilanci, con il Comune che ha annunciato un avanzo di oltre 5 milioni di euro per il 2025.

Il consiglio comunale di Santarcangelo di mercoledì (29 aprile), si è aperto con la proiezione del video-racconto di Donna Pesaresi Garganta, discendente da una famiglia santarcangiolese emigrata a Portsmouth, la cittadina del New Hampshire, che tutt’ora ospita una nutrita comunità con avi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha... Anzio, bilancio in attivo: approvati 5 milioni di avanzo di cassa? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Anzio approva il bilancio 2025 con 5 milioni di avanzo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Consiglio comunale è convocato mercoledì 29 aprile; Bilancio e tributi, i 50 dipendenti non perderanno l’indennità. Grazie a noi; Tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio a Santarcangelo. Santarcangelo, bilancio 2025 chiude con avanzo di oltre 5 milioniIl Consiglio comunale di Santarcangelo di ieri (mercoledì 29 aprile), si è aperto con la proiezione del video-racconto di Donna Pesaresi Garganta, discendente da una famiglia santarcangiolese emigrata ... altarimini.it Bilancio 2025, cosa cambia con le novità da Oic e FiscoLe novità normative, contabili e fiscali introducono elementi di parti­colare rilievo per gli amministratori chiamati alla redazione del bilancio d’esercizio. Assumono, così, rilievo sia alcuni ... unionesarda.it Santarcangelo. Conclusi i lavori per il nuovo campo da tennis. Una nuova struttura funzionale all’attività del circolo “Casalboni” - facebook.com facebook Santarcangelo ha celebrato l'ottavo centenario della morte di San Francesco con il percorso di visita sulle tracce francescane a Santarcangelo di Romagna con l'evento organizzato da Italia Nostra Valmarecchia dal titolo "Intra Moenia". x.com