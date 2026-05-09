Marquez guaio doppio | frattura al piede destro ma devo operare anche la spalla Salto pure la Spagna

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sprint di Le Mans, il pilota ha subito una frattura al piede destro e si è reso necessario un intervento chirurgico. Tuttavia, ha riferito anche di dover operare la spalla, il che lo costringerà a saltare l’appuntamento con la gara in Spagna. La sua condizione fisica rimane sotto osservazione, e le sue prossime decisioni saranno influenzate dall’andamento delle cure.

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Di male in peggio. Marc Márquez si è fratturato il quinto metatarso del piede destro cadendo nella Sprint del GP di Francia. Ma dopo gli accertamenti ha rivelato alle telecamere di Sky Sport che la sua situazione fisica è più complicata e che era già in programma dopo il GP di Spagna un altro intervento alla spalla perché la mobilità al braccio non era ottimale. Il campione del mondo si opererà a Madrid e ha detto che non parteciperà al prossimo GP in Catalogna, valutando la partecipazione al Mugello.  Questo il suo racconto della caduta di oggi all'ultimo giro della gara Sprint: “Quando sono caduto ho provato a rialzarmi subito, ma avevo già capito che c’era qualcosa che non andava al piede.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Marquez, guaio doppio: frattura al piede destro, "ma devo operare anche la spalla. Salto pure la Spagna"
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