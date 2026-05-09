Marquez guaio doppio | frattura al piede destro ma devo operare anche la spalla Salto pure la Spagna

Durante la sprint di Le Mans, il pilota ha subito una frattura al piede destro e si è reso necessario un intervento chirurgico. Tuttavia, ha riferito anche di dover operare la spalla, il che lo costringerà a saltare l’appuntamento con la gara in Spagna. La sua condizione fisica rimane sotto osservazione, e le sue prossime decisioni saranno influenzate dall’andamento delle cure.

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