Marquez fermo | frattura al piede e vite spostata si opera a Madrid

Il pilota di MotoGP ha subito una frattura al piede e una vite spostata, che ha reso necessario un intervento chirurgico a Madrid. L’incidente ha portato alla sospensione delle sue attività in pista fino a nuovo avviso. Restano da chiarire le implicazioni dello spostamento della vite sulla gestione della moto e come il problema al nervo radiale possa aver contribuito alle recenti cadute. La ripresa delle sue condizioni sarà monitorata nei prossimi giorni.

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? Domande chiave Come influisce lo spostamento della vite sul controllo della Ducati?. Perché il problema al nervo radiale spiega le cadute di Marquez?. Quali sono le conseguenze dell'intervento chirurgico sulla partecipazione al Mugello?. Cosa accadrà alla carriera dello spagnolo dopo l'operazione a Madrid?.? In Breve Vite spostata di un millimetro nella spalla destra tocca il nervo radiale.. Problemi tecnici rilevati già dopo la gara in Indonesia dello scorso ottobre.. Assenza confermata per la gara in Francia e per il prossimo appuntamento in Catalunya.. Rientro in pista per il Gran Premio del Mugello subordinato all'esito dell'operazione..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marquez fermo: frattura al piede e vite spostata, si opera a Madrid ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate MotoGp: in Francia Martin vince la Sprint. Marc Marquez cade e si frattura un piedeAGI - Era prevista pioggia, ma sul circuito di Le Mans si vede solo il lampo di Jorge Martin. Leggi anche: MotoGp, caduta e frattura a piede per Marquez: sarà operato Tutti gli aggiornamenti Marquez, brutte notizie post incidente: c'è frattura. Prevista doppia operazione, quanti Gp saltaIl pilota spagnolo ha rimediato una brutta caduta a Le Mans e le conseguenze sono tutt'altro che positive: la situazione ... tuttosport.com Terribile caduta di Marc Marquez nella Sprint di Le Mans: il video del disarcionamento dalla DucatiMarc Marquez è caduto nel corso del penultimo giro della Sprint Race del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Le Mans. oasport.it