Mario è andato a sbattere e poi la morte in ospedale Carabiniere in aula | Ci ha consegnato il coltello

Alle 20.10 è arrivata la prima richiesta di aiuto, segnalando un incidente con un uomo che si era ferito dopo essere finito contro un ostacolo. Successivamente, i carabinieri sono intervenuti su disposizione del 118 e hanno chiesto informazioni sulla presenza di eventuali armi o oggetti contundenti nell’abitazione. La persona coinvolta ha consegnato spontaneamente un coltello da cucina, che è stato poi sequestrato durante le operazioni.

La prima richiesta di aiuto è arrivata alle 20.10: “Mario è andato a sbattere e si è ferito”; ma quando i carabinieri, allertati dal 118, hanno chiesto se fossero presenti armi bianche o oggetti contundenti in casa, Soccorsa Marino ha consegnato loro un coltello da cucina.Quella lama avrebbe.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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