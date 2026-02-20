Il cane sparisce nel nulla per 7 anni poi l’incredibile ritrovamento | Ci ha riconosciuti appena ci ha visti ci è corso incontro e ci ha riempiti di ‘baci'

Un Husky scomparso nel 2019 in New Mexico è tornato a casa dopo sette anni, grazie a un microchip funzionante. La famiglia aveva perso ogni speranza, ma un giorno il cane è stato trovato nei dintorni di Albuquerque. Quando i proprietari lo hanno riconosciuto, il cane si è avvicinato subito, scodinzolando e riempiendoli di baci. La vicenda dimostra come un semplice microchip possa fare la differenza. La famiglia si è detta felice di riabbracciare il proprio amico fedele.

In New Mexico, negli Stati Uniti, un cane Husky smarito dal 2019 è tornato dalla sua famiglia grazie a un microchip ancora attivo. Un volontario ha trovato il cane da solo per strada e lo ha portato al rifugio locale Española Humane. Come da protocollo, il personale ha effettuato la scansione per verificare la presenza di microchip. I volontari hanno trovato il dispositivo che risultava ancora registrato. Tra i dati inseriti c’era un numero di telefono appartenente alla famiglia Bentley, proprietaria dell’Husky. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’animale era sparito nel nulla 7 anni fa. Nel corso del tempo, i padroni non hanno ricevuto alcuna segnalazione, perdendo la speranza di riabbracciare il loro cucciolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il cane sparisce nel nulla per 7 anni, poi l’incredibile ritrovamento: “Ci ha riconosciuti appena ci ha visti, ci è corso incontro e ci ha riempiti di ‘baci'” Leggi anche: Conte: «Abbiamo bisogno del Maradona. Se Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia, ci ha mancato di rispetto» (LIVE) Leggi anche: Napoli Juve senza attaccanti, Spalletti fa mea culpa: «Ho sbagliato io». Kalulu conferma: «Ci ha detto che ci ha danneggiati» Ritrovato il cane Boro: era disperso nell'incidente tra treni in Spagna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bambina di 3 anni gioca con i cani vicino a casa, poi sparisce nel nulla: ritrovata da alcuni passanti sulla strada innevata. Un amico a...; Il cane Choco cercava un’adozione, ma poi la scoperta inaspettata: nascondeva un segreto da tre anni; Riportato in Polonia il camper di Brozek, il 44enne scomparso sul Gran Sasso: la sorella annuncia il ritorno in Abruzzo; Cane cieco sparisce da casa: ritrovato due giorni dopo col drone. Bambina di 3 anni gioca con i cani vicino a casa, poi sparisce nel nulla: ritrovata da alcuni passanti sulla strada innevata. Un amico a 4 zampe era rimasto con leiTONEZZA DEL CIMONE - È stata ritrovata, sta bene ed è solo un po' infreddolita, la bambina di 3 anni scomparsa dalle 17.45 di oggi, mercoledì 11 febbraio. La ... ilgazzettino.it : . C'è una cosa che ci fa impazzire. Biagio è un cane straordinario: sano, simpatico, un turbine di allegria. Eppure, la gente legge "10 anni" e... , sparisce. - facebook.com facebook Storia a lieto fine per un cane cieco scomparso da due giorni a Montespertoli. lo hanno ritrovato i Vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento Castelfiorentino. Ad individuarlo un operatore privato grazie ad un drone. I Vigili del fuoco sono intervenuti x.com