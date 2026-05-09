Lo stato di agitazione tra i lavoratori dell'azienda di Alfonsine, specializzata nella produzione di impianti per conglomerati bituminosi, si intensifica. I dipendenti hanno annunciato che proseguiranno con ulteriori ore di sciopero nel caso in cui non vengano ritirati i licenziamenti annunciati dall’azienda. La situazione rimane tesa, con le parti ancora in attesa di una soluzione che possa scongiurare un prolungamento dello sciopero.

Lo stato di agitazione tra operai e impiegati della Marini di Alfonsine, leader nella produzione di impianti per conglomerati bituminosi, continua a crescere. L’assemblea sindacale che si è tenuta ieri, in concomitanza con altre 4 ore di sciopero, è giunta a questa conclusione dopo che l’incontro con la direzione aziendale dello scorso 30 aprile non ha prodotto i risultati sperati. "I dipendenti sono giustamente preoccupati – spiegano i delegati sindacali presenti alla riunione –, perché i contorni dentro i quali si è arrivati al licenziamento di quattro impiegati non sono per niente chiari e la paura è che possa capitare ancora". La vicenda ha avuto inizio lo scorso 22 aprile, quando la società ha annunciato l’intenzione di procedere con i licenziamenti di quattro dipendenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marini, altre ore di sciopero se non verranno ritirati i licenziamenti

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