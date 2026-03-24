Il Comitato e il sindacato Figec-Cisal annunciano l’astensione dal lavoro a partire dalle ore 9. La replica dell’azienda sulla situazione economica che ha portato a interventi strutturali Due giorni di sciopero per 57 edizioni locali e di comparti nazionali come Today.it. Il Comitato e il sindacato Figec-Cisal proclamano l’astensione dal lavoro per 48 ore, a partire dalle 9 del 23 marzo fino alle 9 di mercoledì 25 marzo: è il primo sciopero che interessa i giornalisti del Gruppo Citynews, fra i più grandi editori nativi digitali d’Italia. La mobilitazione è partita con lo stato di agitazione lanciato lo scorso 13 marzo. Cdr e Figec hanno... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Una selezione di notizie su Licenziamenti Citynews

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Citynews, giornalisti in sciopero per 48 ore: 57 edizioni ferme contro i licenziamentiDue giorni di sciopero in tutte le edizioni di Today (comprese quelle siciliane) per i tagli senza preavviso: Cdr e Figec?Cisal chiedono un tavolo di concertazione ... lasicilia.it

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Licenziamenti Citynews: proclamato sciopero dei giornalisti per 48 ore #Cesena facebook

Licenziamenti a #Citynews: proclamati due giorni di sciopero nelle 57 testate locali e nelle edizioni nazionali come Today.it. Sciopero a partire dalle 9 di oggi, 23 marzo, fino alle 9 di mercoledì 25 marzo. #editoria #giornalisti x.com