ABBONATI A DAYITALIANEWS Prima mobilitazione nazionale del gruppo. È stato proclamato uno sciopero di 48 ore che coinvolge 57 testate locali e realtà nazionali come Today.it, segnando la prima protesta dei giornalisti del Gruppo Citynews, tra i principali editori digitali italiani. L’astensione dal lavoro, indetta dal Comitato e dal sindacato Figec-Cisal, è partita alle 9 del 23 marzo e proseguirà fino alle 9 del 25 marzo. Le ragioni della protesta. Alla base della mobilitazione c’è la contestazione della decisione aziendale di procedere con 5 licenziamenti senza preavviso e con interventi che hanno coinvolto complessivamente 21 rapporti di lavoro, tra cui 6 contratti a tempo indeterminato e 15 collaborazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sciopero di 48 ore per i giornalisti Citynews: tensione su licenziamenti e tagli

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Una raccolta di contenuti su Sciopero di 48 ore per i giornalisti...

Temi più discussi: Leonardo, due scioperi in 48 ore; Licenziamenti Citynews: proclamato sciopero dei giornalisti per 48 ore e replica dell'azienda; Sciopero di 24 ore: mercoledì 18 marzo l’aeroporto di Berlino si ferma completamente; Troppi vincoli per gli scioperi nei servizi pubblici non proprio essenziali.

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