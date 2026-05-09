marin e il pisa rapporto vicino alla conclusione

Il rapporto tra Marius Marin e il Pisa sta per terminare. Il contratto del centrocampista rumeno, nato nel 1998, scade il 30 giugno e non sarà rinnovato. Marin lascerà quindi la squadra dopo aver giocato con il club per sette stagioni. La decisione è ormai definitiva e non ci saranno ulteriori prolungamenti contrattuali.

La storia di Marius Marin e il Pisa è sempre più vicina alla parola fine. Il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato come noto, con il centrocampista rumeno classe 1998 che lascerà il nerazzurro dopo sette stagioni. Lo straniero con più presenze nella storia del club (268) e tra i primatisti in assoluto, con a referto anche due promozioni, una dalla C alla B e quindi quella in A. Una storia così bella che merita un finale degno, sul campo, da protagonista. E questo è ciò a cui punta lo stesso Marin. Nella giornata di ieri il giocatore ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram raffigurante lui in campo con la scritta "Back", di fatto annunciando il proprio ritorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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