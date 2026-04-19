Il Genoa vince 2-1 e si salva | Pisa sempre più vicino alla retrocessione

Da agi.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ha battuto il Pisa con il punteggio di 2-1, ottenendo così la salvezza. La squadra ospite aveva iniziato bene, ma è stata rimontata nel corso della partita. Il risultato ha consolidato la posizione del Genoa in classifica, mentre il Pisa si trova in una situazione difficile, sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. La partita si è conclusa con i rossoblù ormai praticamente salvi, mentre i toscani si avviano verso l'addio alla categoria.

AGI - Non c'è nulla da fare per il  Pisa, ormai sempre più vicino alla  retrocessione in Serie B. I  nerazzurri  sognano in avvio contro il  Genoa, ma si fanno rimontare e perdono  2-1:  rossoblù  praticamente salvi,  toscani  pronti a lasciare la categoria. Nei primissimi minuti il  Pisa  alza Loyola e non dà riferimenti, pareggiando l'intensità di un  Genoa  più sereno e tranquillo.  Baldanzi  sfiora il gol, ma sono i  toscani  a sbloccarla al 19': cross e testa di  Canestrelli, che insacca l' 1-0. Il  Pisa  si divora anche il bis, col clamoroso errore di Angori, e quello sbaglio rivitalizza il  Genoa, che torna ad attaccare con impeto. Il terzetto offensivo schierato da De Rossi combina alla perfezione e, al 41', mette il punteggio in parità:  Baldanzi  pesca  Ekhator, gran tiro ed è  1-1.🔗 Leggi su Agi.it

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