Il Genoa vince 2-1 e si salva | Pisa sempre più vicino alla retrocessione

Il Genoa ha battuto il Pisa con il punteggio di 2-1, ottenendo così la salvezza. La squadra ospite aveva iniziato bene, ma è stata rimontata nel corso della partita. Il risultato ha consolidato la posizione del Genoa in classifica, mentre il Pisa si trova in una situazione difficile, sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. La partita si è conclusa con i rossoblù ormai praticamente salvi, mentre i toscani si avviano verso l'addio alla categoria.

AGI - Non c'è nulla da fare per il Pisa, ormai sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. I nerazzurri sognano in avvio contro il Genoa, ma si fanno rimontare e perdono 2-1: rossoblù praticamente salvi, toscani pronti a lasciare la categoria. Nei primissimi minuti il Pisa alza Loyola e non dà riferimenti, pareggiando l'intensità di un Genoa più sereno e tranquillo. Baldanzi sfiora il gol, ma sono i toscani a sbloccarla al 19': cross e testa di Canestrelli, che insacca l' 1-0. Il Pisa si divora anche il bis, col clamoroso errore di Angori, e quello sbaglio rivitalizza il Genoa, che torna ad attaccare con impeto. Il terzetto offensivo schierato da De Rossi combina alla perfezione e, al 41', mette il punteggio in parità: Baldanzi pesca Ekhator, gran tiro ed è 1-1.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Genoa vince 2-1 e si salva: Pisa sempre più vicino alla retrocessione Notizie correlate Pisa Torino 0-1, toscani sempre più vicini alla retrocessione. Adams regala i tre punti ai granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloPisa Torino 0-1, un guizzo nel finale di Adams regala tre punti d’oro ai granata. Tottenham, la crisi continua: incubo retrocessione sempre più vicinoIl Tottenham sta attraversando una fase critica, con una serie di risultati negativi che intensificano la pressione sul progetto sportivo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A, ok Genoa e Bologna. Pari Napoli, Como-Inter 3-4. VIDEO; Genoa-Sassuolo 2-1, la sintesi della partita; O vince o perde: a Pisa arriva un Genoa che da due mesi non conosce mezze misure. I motivi; Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban firma il colpo salvezza. Il Genoa vince in rimonta 2-1 a Pisa e vede la salvezzaPISA (ITALPRESS) – Non c’è nulla da fare per il Pisa, ormai sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. I nerazzurri sognano in ... iltempo.it Serie A: il Genoa vince a Pisa e blinda la salvezza, per i toscani 19/o ko stagionalePISA - Genoa 1-0 al 16'! Rete di Simone Canestrelli. Angolo di Angori, palla sul secondo palo dove il difensore riesce a colpire di testa e mandate sull'angolino. Primo gol in Serie A per lui. ansa.it Pagelle Pisa-Genoa 1-2 Calciomercato.com Il Genoa vince in casa del Pisa e conquista di fatto la salvezza raggiungendo quota 39 punti. Per i padroni di casa un ko che di fatto condanna definitivamente la squadra toscana, destinata a tornare in Serie B dopo facebook Il Genoa vince in rimonta a Pisa #PisaGenoa x.com