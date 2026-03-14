Il Siviglia ha manifestato interesse per Marius Marin, centrocampista del Pisa, puntando a un trasferimento a parametro zero. La società spagnola ha avviato trattative e sembra pronta a mettere sul tavolo un’offerta per assicurarsi il giocatore. Le trattative tra le due squadre sono in corso, mentre l’agente del calciatore valuta le opzioni disponibili. La situazione resta aperta e ancora da definire.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon

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