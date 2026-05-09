Margini industriali troppo bassi per alimentare gli investimenti nell' innovazione

Da perugiatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Umbria delle società di capitali si trova ad affrontare una sfida concreta: i margini industriali sono troppo bassi per sostenere investimenti in innovazione. Questa realtà emerge chiaramente dai bilanci aziendali, che mostrano una difficoltà concreta nel pianificare sviluppo e crescita futura. La situazione mette in evidenza come le risorse disponibili siano insufficienti per supportare strategie di innovazione e miglioramento.

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L’Umbria delle società di capitali ha un problema di futuro. Non retorico, ma scritto nero su bianco nei bilanci. Il nuovo report della Camera di Commercio dell’Umbria ha scandagliato i conti delle imprese più strutturate della regione ed è emerso un quadro chiaro: il capitale immobilizzato, cioè.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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