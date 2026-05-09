Durante la visita ufficiale a Roma, il Segretario di Stato americano è stato immortalato con il pollice alzato mentre saliva su un aereo diretto a Washington. Questa immagine è stata diffusa dai media e rappresenta un momento chiave della sua partenza dalla capitale italiana. La visita ha coinvolto incontri con rappresentanti istituzionali e discussioni su questioni di interesse comune.

L'immagine del Segretario di Stato americano, Marco Rubio sulla scaletta dell'aereo che lo riporta a Washington con il pollice all'insù descrive meglio delle parole il risultato della sua visita ufficiale a Roma. Una «missione» per conto del presidente Donald Trump «che ha avuto lo scopo di rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia», sottolineala nota del Dipartimento di Stato americano. Dopo aver incontrato giovedì Papa Leone e il Segretario di Stato Vaticano, ieri il capo della diplomazia di Washington ha avuto un colloquio alla Farnesina con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ed ha poi concluso con la visita, durata circa un'ora e mezza, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marco Rubio, l'amico americano: con lui l'Italia sempre in prima fila

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