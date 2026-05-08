Marco, nato in Italia, ha trascorso gran parte della vita negli Stati Uniti, mentre Rubio, nato negli Stati Uniti da genitori italiani, si distingue come diplomatico. Rubio afferma che in futuro parlerà in italiano, perché lo capisce perfettamente. I due rappresentano due percorsi diversi di connessione tra Italia e Stati Uniti, segnati da radici comuni e incontri tra culture.

Marco l’italiano, Rubio il diplomatico che – assicura – “la prossima volta parlerò in italiano, lo capisco perfettamente”. Non solo le origini: è il tratto conciliante a spiccare e a rappresentare, in questa come in tutte le altre occasioni, il valore aggiunto del segretario di Stato americano. Le tappe in Vaticano, alla Farnesina e a Palazzo Chigi riportano in auge anche l’elemento umano, oltre a quello politico, che è fiche da giocare in prospettiva dal momento che il rapporto tra Rubio e il nostro Paese è vero. Vero come la sua protogeneia. Spontaneo come l’albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi. Affettuoso perché c’è del feeling naturale e non costruito.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Rubio l’italo americano, quanti incroci (indissolubili) tra Usa e Italia

JD VANCE and MARCO RUBIO make GRAND ENTRANCE with WIVES at MELONI'S MILAN welcome

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