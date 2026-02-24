Marco Bezzecchi resta con i piedi per terra | Sono soddisfatto ma i test sono diversi da un weekend di gara

Marco Bezzecchi resta con i piedi per terra dopo aver completato i test di pre-stagione, che ha definito diversi rispetto a un weekend di gara. La sua presenza a Buriram, per il primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, attira attenzione tra gli appassionati. Bezzecchi osserva con attenzione le prime fasi del campionato, consapevole delle sfide che lo aspettano. Le sue parole rivelano un atteggiamento pragmatico e concentrato sulla prestazione.

Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend a Buriram in occasione del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia ha impressionato positivamente nel corso dei test invernali e proverà a ricoprire il ruolo di antagonista principale delle Ducati (in particolare quella di Marc Marquez) nella lotta per il titolo iridato. “ I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come si comporta la RS-GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto diversi da un weekend di gara. Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare e analizzare i dati, cercando di individuare ulteriori aree di miglioramento. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono contento, moto migliorata. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra”Marco Bezzecchi ha ottenuto un record durante i test MotoGP a Buriram, grazie a una moto più performante.

