Durante la Sprint Race di Shanghai, entrambe le vetture Ferrari hanno concluso sul podio, nel quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Charles Leclerc ha commentato soddisfatto, sottolineando che il passo gara è stato ottimo e che la vettura ha funzionato bene durante la percorso. La gara si è svolta sulla pista cinese, con i piloti che hanno dimostrato un buon ritmo.

Ferrari entrambe sul podio nella Sprint Race di Shanghai (Cina), quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito asiatico, la Mercedes del britannico George Russell si è confermata la migliore, ma ottima prestazione delle due Rosse che, un po’ come accaduto a Melbourne, sono state sensibilmente più competitive con benzina nel serbatoio rispetto alle qualifiche. In questo contesto, ottima la prova di Leclerc che, dalla sesta casella, ha saputo risalire fino alla piazza d’onore e precedere il compagno di squadra, Lewis Hamilton, con cui ha avuto anche una dura battaglia in pista: “N elle prime fasi ho cercato di gestire le gomme, per poi dare il meglio nella seconda parte “, ha spiegato Charles dopo la Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc soddisfatto: “Ottimo passo gara nella Sprint, la macchina è andata bene”

Articoli correlati

F1, Charles Leclerc: “Mi sento sempre più a mio agio in macchina. Adesso non guardiamo alle prestazioni”Charles Leclerc ha totalizzato 89 giri al volante della SF-26 nella sessione pomeridiana della quarta giornata dei test collettivi privati di...

Charles Leclerc: “Siamo soddisfatti del livello espresso dalla macchina, svolto tutto il programma prefissato”Charles Leclerc ha chiuso lo shakedown di Barcellona con convinzione: miglior tempo della mattinata del day-5 e terzo crono nel computo complessivo...

Tutti gli aggiornamenti su Charles Leclerc

Temi più discussi: Leclerc, il 3° posto non basta: Non sono contento per niente. Oggi non ero al top; Charles Leclerc sul ritmo della Ferrari a Melbourne: Non credo che avremmo potuto competere con George.; F1, Leclerc prima del GP d'Australia: Sono soddisfatto ma..; Leclerc sul podio in Australia, ma è un terzo posto circondato dal malcontento.

Charles Leclerc: Felice di aver messo tutto insieme, il terzo posto mi soddisfaUn’ottima seconda fila per Charles Leclerc. Il ferrarista ha centrato la terza posizione al termine delle emozionanti qualifiche valide per il GP del Brasile, ventunesimo nonché quartultimo ... oasport.it

Jock Clear: Solo Charles Leclerc può Battere Max VerstappenScopri perché Jock Clear, veterano della Formula 1, crede che solo Charles Leclerc possa battere Max Verstappen in condizioni di parità. Analisi dettagliata basata su anni di dati e esperienza. allaguida.it

#ChineseGP | CHINA SPRINT - P2 for Charles. #scuderiaferrari #charlesleclerc VIA: [GazzettaFerrari] - facebook.com facebook

Nel lungo dritto #Hamilton ha fatto 330, contro i soli 320 di #Leclerc. Sui 4 decimi presi da Charles è qualcosa che pesa molto, a vedere così sembra qualcosa col deployment. Bene Lewis comunque (concetto relativo ovviamente, ma è un buon Hamilton con q x.com