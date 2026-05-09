Marco Bezzecchi partirà dalla prima fila al GP di Francia, quinta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, in programma sul circuito di Le Mans. Durante le qualifiche, il pilota ha ottenuto una posizione di rilievo grazie a tempi molto vicini tra loro, che ha commentato come una buona qualifica. Ha inoltre aggiunto che bisogna lavorare su alcune staccate per migliorare ulteriormente la performance.

Marco Bezzecchi partirà dalla prima fila in occasione del GP di Francia, quinta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP in scena come da tradizione sull’iconico tracciato di Le Mans. Il pilota in forza all’Aprilia ha infatti centrato la terza posizione, cedendo il passo solo alle due Ducati. Nello specifico il nativo di Rimini ha raccolto un ritardo di 23 millesimi da un Francesco Bagnaia in versione extra lusso che, dopo più di 190 giorni, è tornato in pole position fermando il cronometro a 1:29.634, rifilando 0.012 al detentore del titolo Marc Marquez, secondo dopo essere passato dal Q1 (con il nuovo record della pista). Una volta raggiunto il parco chiuso, “Bezz” ha commentato quanto fatto: “ Sono contento, è stata una bella qualifica super tirata con distacchi minuscoli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Bella qualifica con distacchi minuscoli. Dobbiamo sistemarci in qualche staccata”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono contento, moto migliorata. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra”

Marco Bezzecchi motivato: “Felice di correre in Brasile, dobbiamo continuare a lavorare”Dove eravamo rimasti? Nel primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in Thailandia le emozioni non sono mancate e duelli appassionanti hanno...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Zarco brilla sulla pista di casa, Marquez Sr. in qualifica dal Q1!; MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Fondamentale partire in prima fila, domani sarà battaglia.

MotoGP, Marco Bezzecchi: Bella qualifica, ma dobbiamo fare altri passi in avantiMarco Bezzecchi partirà dalla prima fila in occasione del GP di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena come da tradizione ... oasport.it

Marco Bezzecchi: Mi piace il circuito di Le Mans, ho grandi motivazioniLe prime quattro tappe del Mondiale 2026 di MotoGP sono andate in archivio. A guidare le fila della classifica generale, a sorpresa, ci sono i due alfieri ... oasport.it

#MotoGP #FrenchGP Lampo di Pecco Bagnaia a Le Mans! In 1'29"634 ritrova la pole position con un superlativo T4, avendo ragione per 0"012 di Marc Marquez (passato dal Q1 con annesso record della pista), di 0"023 su Marco Bezzecchi al culmine di un Q x.com

Dovrebbe la MotoGP introdurre una regola sui tear-off dopo l'incidente di Marco Bezzecchi a Jerez reddit