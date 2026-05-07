A Senigallia si stanno svolgendo le elezioni per eleggere i nuovi rappresentanti del movimento Civici Marche. Gli iscritti sono chiamati a votare per scegliere i dirigenti che guideranno l’organizzazione nei prossimi mesi. La scelta dei nuovi responsabili potrebbe influenzare la candidatura di Tunde Stift, anche se al momento non sono stati ancora annunciati dettagli specifici sulla composizione del nuovo organigramma.

? Punti chiave Chi saranno i nuovi dirigenti eletti dagli iscritti a Senigallia?. Come influirà il nuovo organigramma sulla candidatura di Tunde Stift?. Perché il movimento punta a trasformarsi in una federazione nazionale?. Quali strategie adotterà il gruppo per sostenere la riconferma di Olivetti?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 09.30 presso l'Hotel Mastai di Senigallia. Giacomo Rossi vicepresidente del Consiglio Regionale coordina l'elezione della dirigenza. Movimento ha raggiunto quasi il 3% dei consensi nelle regionali di settembre. Sostegno a Massimo Olivetti con la candidatura di Tunde Stift per Senigallia. Sabato 9 maggio alle ore 09.30 l’Hotel Mastai di Senigallia ospiterà il secondo Congresso regionale dei Civici Marche per definire il nuovo organigramma che guiderà le attività del movimento sotto la presidenza di Matteo Pompei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civici Marche a Senigallia: si sceglie la nuova guida del movimento

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