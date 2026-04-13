Durante la seconda puntata di Belve, il conduttore ha parlato del prossimo Festival di Sanremo, confermando la decisione presa in precedenza. Ha anche ricordato un gesto affettuoso rivolto a un collega, affermando di aver già deciso su alcuni aspetti dell'evento. In un passaggio, ha ricordato di aver avuto due fidanzate da giovane, senza aggiungere altri dettagli.

Sul passaggio di consegne dal palco dell’Ariston, definito da alcuni fin troppo pomposo, e che lui aveva già rivelato di avere «chiesto fortemente di poterlo fare in video», aggiunge: «Volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne. E poi era anche un gesto di affetto». Al che Francesca Fagnani chiude con una battuta: «Molto generoso, ma gli avrà fatto venire un’ansia da prestazione. io non ci avrei dormito». Alla domanda su un possibile ritorno in Rai di Amadeus, Carlo Conti risponde: «Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è». Mentre sulle voci che lo vorrebbero direttore di rete, dribbla con ironia: «Davvero? Non lo sapevo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Conti a Belve: «Sanremo a De Martino? Avevo già deciso, è stato un gesto d'affetto. Da giovanissimo avevo due fidanzate»

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