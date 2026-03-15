Jannik Sinner ha dichiarato di aver avuto un problema alla schiena prima della partita e di aver notato un miglioramento nel gestire il caldo durante il torneo. Dopo aver vinto la semifinale contro Alexander Zverev al Masters1000 di Indian Wells, ha espresso soddisfazione per la prestazione, ma ha anche sottolineato che il percorso non è ancora concluso. La sua concentrazione rimane alta in vista della finale.

Soddisfatto della prestazione ma perfettamente consapevole che il lavoro non sia ancora finito. Così Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale al Masters1000 di Indian Wells contro Alexander Zverev. Il numero due del mondo ha mostrato serenità e lucidità, ma anche la chiara consapevolezza di avere davanti una grande occasione: conquistare il titolo nel deserto californiano, a patto di superare in finale Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino continua a confermare la solidità del percorso intrapreso negli ultimi mesi, fatto di lavoro, adattamenti tecnici e miglioramenti costanti. La finale raggiunta a Indian Wells è un altro segnale della crescita di Sinner, sempre più competitivo ai massimi livelli del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner rivela: “Avevo un problema alla schiena prima della partita. Il caldo mi sta condizionando meno”

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