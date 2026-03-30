La professoressa accoltellata una nuova lettera | Ho perso quasi un litro e mezzo di sangue in poco tempo Un altro alunno mi ha difesa Grazie a tutti i donatori

Dopo l'aggressione, la docente ha scritto una lettera in cui riferisce di aver perso quasi un litro e mezzo di sangue in breve tempo. Ha ringraziato gli altri studenti che sono intervenuti per difenderla e ha espresso gratitudine ai donatori di sangue. La professoressa ha anche descritto i momenti successivi all'attacco, ricordando una voce femminile che le parlava con tono deciso.

Dice la professoressa: «Un mio alunno tredicenne – confuso, trascinato e “indottrinato” dai social – mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno: anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio. Una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo. Un fendente arrivato a mezzo millimetro dall’aorta. Un foulard premuto sul collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l’ombra diventava addio. Poi, dal cielo, è arrivata l’eliambulanza del servizio “Blood on Board”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La professoressa accoltellata, una nuova lettera: «Ho perso quasi un litro e mezzo di sangue in poco tempo. Un altro alunno mi ha difesa. Grazie a tutti i donatori» Docente accoltellata, una nuova lettera: “Un fendente a mezzo millimetro dall’aorta, poi il sangue dei donatori mi ha riportata in vita”Dal letto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la professoressa Chiara Mocchi — docente di francese della scuola media Leonardo da Vinci di... Prof accoltellata, la docente scrive nuova lettera: “Salvata da un altro alunno e da donatori del sangue”Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata da un suo alunno nella Scuola Secondaria di Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, nella...