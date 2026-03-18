Il pilota spagnolo ha annunciato che non correrà in MotoGP oltre i 40 anni, chiarendo le sue intenzioni in un’intervista all’agenzia EFE. Ha specificato che intende continuare a gareggiare ancora per un certo periodo, ma senza l’obiettivo di raggiungere record di longevità nel campionato. La sua decisione riguarda il proseguimento della carriera, senza indicare motivazioni legate a infortuni o altri fattori.

Il futuro di Marc Márquez è ancora scritto sull’asfalto, ma con un orizzonte ben definito. Il fuoriclasse spagnolo, in un’intervista all’agenzia EFE, ha chiarito senza ambiguità le sue intenzioni: continuare a correre ancora a lungo, sì, ma senza inseguire record di longevità. Reduce da una carriera segnata da trionfi e interventi chirurgici, Márquez guarda avanti con realismo. “ Gli interventi chirurgici cui sono stato sottoposto rendono la gestione quotidiana piuttosto difficile. Dovrò valutare, ma non arriverò nemmeno ai 40 anni ancora in sella, non preoccupatevi “, ha dichiarato, mettendo un limite chiaro alla durata della sua avventura nel Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez rivela: “Non correrò in MotoGP oltre i 40 anni, non preoccupatevi”

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