MotoGP Pedro Acosta | Contento del secondo posto La moto è migliorata ma Aprilia e Ducati sono ancora davanti

Pedro Acosta si è piazzato secondo al Gran Premio di Thailandia, prima prova del Mondiale MotoGP 2026. La sua squadra ha dichiarato che la moto è migliorata rispetto alle precedenti gare, anche se Aprilia e Ducati sono ancora davanti. Acosta si è detto soddisfatto del risultato ottenuto in questa prima gara stagionale.

Pedro Acosta non può che essere soddisfatto dopo aver conquistato il secondo posto al termine del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Buriram, infatti, il pilota spagnolo ha chiuso un weekend eccezionale con la vittoria della Sprint Race e la piazza d’onore odierna. La vetta della classifica generale è sua con 32 punti contro i 25 di Marco Bezzecchi ed i 23 di Raul Fernandez. La gara ha visto il successo di un dominante Marco Bezzecchi che ha preceduto proprio il portacolori del team Red Bull KTM per 5.5 secondi, mentre completa il podio il suo connazionale Raul Fernandez a 9.2. Quarta posizione per Jorge Martin a 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGp, Acosta sicuro: “Ducati e Aprilia sono un passo avanti”Roma, 23 febbraio 2026 – I test di Buriram hanno confermato già quanto emerso nel finale di stagione 2025: Ducati e Aprilia sono le moto più veloci.

