A Jerez, durante la gara di MotoGP, Ducati ha ottenuto una vittoria con il pilota Alex, mentre un altro pilota della stessa squadra si è classificato secondo. La scuderia ha mostrato una buona performance sul circuito di casa, anche se un’altra casa ha mantenuto una posizione di rilievo, resistendo alla pressione. La competizione si è conclusa con un risultato che ha visto protagonisti entrambe le case, confermando la competitività delle due squadre in pista.

Jerez, 26 aprile 2026 – Uno squillo di Ducati, sul tracciato amico, ma anche una Aprilia che ha retto l’urto. Alex Marquez ha vinto in solitaria il gran premio di Spagna, al termine di una gara praticamente condotta dall’inizio alla fine, prima sopravanzando Marc Marquez, che poi è caduto, e poi andando in fuga su Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, confermando che la Desmosedici sa ancora tirare fuori competitività e velocità. Tuttavia, anche la RS-GP è riuscita a salvarsi su un tracciato ostico e a mantenere con il Bez un buon margine in classifica sui rivali. Si lecca le ferite, invece, il team ufficiale Lenovo, con un doppio ritiro....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Ducati risorge con Alex, ma Bezzecchi c’è: “Contento del secondo posto”

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