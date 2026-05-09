Marc Marquez cade nel Gp di Francia e si rompe un piede | sarà operato a Madrid salta il Gp di Catalunya

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Francia di MotoGP, il pilota della Ducati è caduto durante la Sprint e si è fratturato il quinto metatarso del piede destro. È stato trasferito a Madrid per un intervento chirurgico programmato. L'incidente comporta la sua assenza nel prossimo Gran Premio di Catalogna. La caduta è avvenuta durante la fase di gara, coinvolgendo il pilota in questione.

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Infortunio al piede destro con frattura del quinto metatarso: sarà operato a Madrid il campione della Ducati Marc Marquez caduto durante la Sprint del Gp francese di MotoGp. Lo spagnolo salterà quindi la gara di domenica e anche il prossimo Gp di Catalunya. A rischio anche quello del Mugello. “Dopo un controllo medico e una radiografia Marc Marquez è stato dichiarato non idoneo – ha fatto sapere in una nota la scuderia di Borgo Panigale – Stasera volerà a Madrid per sottoporsi a un intervento chirurgico “. La rovinosa caduta è avvenuta nell’ultimo giro della sprint race del Gp di Francia: “Per fortuna mi sono rotto solo il quinto metatarso”, ha detto a Sky Sport Marc Marquez.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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