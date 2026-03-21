Marc Marquez e le condizioni estreme della MotoGp in Brasile | Esce acqua da sotto l'asfalto

Durante il Gran Premio in Brasile, le condizioni della pista sono state particolarmente complicate a causa di acqua che filtrava dal sottosuolo e si accumulava in vari punti dell'asfalto. Marc Marquez ha commentato la situazione descrivendo come l'acqua uscisse da sotto la superficie, rendendo la gara difficile e rischiosa per tutti i piloti coinvolti. La presenza di acqua sulla pista ha influenzato le strategie e le prestazioni dei motociclisti.

L'acqua che filtra dal sottosuolo, emergendo in vari punti dell'asfalto, ha creato situazioni al limite della praticabilità e della sicurezza. Il campione del mondo Ducati ne ha parlato dopo le prequalifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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