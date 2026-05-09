Mantero 1902 presenta la capsule swimwear Memory Tales SS26

Mantero 1902 ha annunciato l’arrivo di una nuova capsule di costumi da bagno per la collezione Memory Tales SS26. La linea include sia bikini che costumi interi, caratterizzati da superfici che si ispirano a temi di luce, acqua e ricordo. La collezione si inserisce nel quadro delle proposte stagionali dell’azienda, con un focus su design e materiali. La presentazione ufficiale è prevista in primavera, con disponibilità nei negozi e online.

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Mantero 1902 amplia la collezione Memory Tales SS26 con una nuova capsule swimwear. Costumi interi e bikini diventano superfici narrative tra luce, acqua e ricordo. Un’estate sospesa tra luce, acqua e memoria. È questo l’immaginario che guida Mantero 1902 nell’ampliare la collezione Memory Tales SS26 con una nuova capsule swimwear, un progetto che segna il ritorno consapevole del brand nel mondo del costume da bagno. Non un episodio isolato, ma un percorso destinato a consolidarsi, in cui la maison comasca riafferma il proprio savoir-faire: la stampa come linguaggio identitario, soprattutto nella sua forma più iconica, quella piazzata sul costume intero.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mantero 1902 presenta la capsule swimwear Memory Tales SS26 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mantero 1902, la maglieria SS26 “Memory Tales” celebra un’estate leggera, colorata e senza tempoLa collezione SS26 “Memory Tales” di Mantero 1902 presenta maglieria ultra?leggera in cotone, stampe iconiche e dettagli ricercati La maglieria della... Rue Madam Paris lancia accessori e capsule moda SS26Rue Madam Paris presenta accessori e capsule SS26: charm, foulard, cappelli e capi iconici con l’orsetto Marvin Rue Madam Paris amplia il proprio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Mantero 1902 presenta la Capsule Collection Swimwear as a Story; Capsule e collaborazioni fashion: le novità per la PE 2026. Mantero 1902 Memory Tales primavera estate 2026: lo swimwear diventa racconto visivoMantero 1902 presenta Memory Tales primavera estate 2026: la capsule swimwear tra stampa piazzata, luce estiva e memoria. globestyles.com Mantero 1902, la maglieria SS26 Memory Tales celebra un’estate leggera, colorata e senza tempoLa maglieria della collezione SS26 Memory Tales di Mantero 1902 interpreta l’estate con un linguaggio nuovo, fatto di leggerezza, colore e ricercatezza. I capi, realizzati in cotone ultra?leggero, ... lopinionista.it Dalla “Memory Pizza” agli esercizi di gruppo: il ruolo chiave dei volontari nelle Palestre della Memoria x.com Memory, Sorrow and Thorn: Tad Williams ha scritto personaggi archetipici ma li ha trattati con sorprendente tenerezza. reddit