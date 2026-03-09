rue madam paris lancia accessori e capsule moda ss26

Rue Madam Paris ha annunciato il lancio della collezione SS26, che include accessori come charm, foulard, cappelli e capi con l’orsetto Marvin. La linea è stata presentata attraverso comunicati ufficiali e sarà disponibile nei negozi e online. La presentazione si concentra sui nuovi modelli e sui dettagli dei prodotti, senza includere commenti o approfondimenti aggiuntivi.

Rue Madam Paris presenta accessori e capsule SS26: charm, foulard, cappelli e capi iconici con l’orsetto Marvin. Rue Madam Paris amplia il proprio universo creativo e presenta una Spring Summer 2026 ricca di novità, tra accessori, dettagli couture e una capsule moda che porta l’identità del brand direttamente nel guardaroba quotidiano. Una collezione che unisce ironia, carattere e un’estetica audace, confermando la vocazione del marchio a reinterpretare i codici del lusso con un linguaggio personale e contemporaneo. La nuova proposta si apre con una selezione di accessori pensati per definire e personalizzare ogni look: charm giocosi, cappelli dalle linee eleganti e foulard che mescolano stampe vivaci e suggestioni moderne. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

