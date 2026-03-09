Rue Madam Paris lancia accessori e capsule moda SS26

Da lopinionista.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rue Madam Paris ha annunciato il lancio della collezione SS26, che include accessori come charm, foulard, cappelli e capi con l’orsetto Marvin. La linea è stata presentata attraverso comunicati ufficiali e sarà disponibile nei negozi e online. La presentazione si concentra sui nuovi modelli e sui dettagli dei prodotti, senza includere commenti o approfondimenti aggiuntivi.

Rue Madam Paris presenta accessori e capsule SS26: charm, foulard, cappelli e capi iconici con l’orsetto Marvin. Rue Madam Paris amplia il proprio universo creativo e presenta una Spring Summer 2026 ricca di novità, tra accessori, dettagli couture e una capsule moda che porta l’identità del brand direttamente nel guardaroba quotidiano. Una collezione che unisce ironia, carattere e un’estetica audace, confermando la vocazione del marchio a reinterpretare i codici del lusso con un linguaggio personale e contemporaneo. La nuova proposta si apre con una selezione di accessori pensati per definire e personalizzare ogni look: charm giocosi, cappelli dalle linee eleganti e foulard che mescolano stampe vivaci e suggestioni moderne. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

rue madam paris lancia accessori e capsule moda ss26
© Lopinionista.it - Rue Madam Paris lancia accessori e capsule moda SS26

Articoli correlati

Rue Madam Paris presenta Marvin Jumper: la capsule FW 25/26Rue Madam Paris lancia Marvin Jumper, la capsule FW 25/26 che unisce artigianalità italiana, ironia e stile con l’iconico orsetto Marvin Protagonista...

Gioseppo Woman lancia “Il Capriccio”, la nuova capsule SS26Gioseppo Woman presenta “Il Capriccio”, la capsule SS26 tra stampe audaci, ballet runner e comfort ricercato.

Contenuti e approfondimenti su Rue Madam Paris

Rue Madam Paris è il brand di Verona che educa all'irriverenza: «Ogni borsa è il risultato di due sguardi che lavorano nella stessa direzione»Lo raccontano a Vogue Italia i suoi founder, Davide Peretti e Mattia Beltramello, coppia nella vita e sul lavoro che ha trasformato un'attitudine ironica in un'idea creativa leggera, in equilibrio tra ... vogue.it

Borse ecologiche ed estrose nella collezione Rue Madam ParisSede a Verona, ma animo internazionale per il brand Rue Madam Paris, progetto di due giovani ragazzi che dopo collaborazioni con marchi di fama internazionale hanno scelto di creare una collezione ... ilsole24ore.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.