Manna-Roma Friedkin spingono | De Laurentiis fa muro

La trattativa tra i proprietari delle due squadre di calcio continua senza intoppi, con uno spingere da parte di uno dei due e un muro rappresentato dall'altro. La Roma sta portando avanti il progetto di una nuova struttura sportiva in vista della prossima stagione, mentre i colloqui tra le parti sembrano proseguire senza accordi definitivi. La situazione resta aperta, con diverse posizioni ancora da definire.

La Roma lavora alla nuova struttura sportiva per la prossima stagione. Il rapporto con Frederic Massara sembra ormai vicino alla conclusione. Per questo la proprietà giallorossa sta valutando il profilo a cui affidare la direzione sportiva del club. Il nome più forte resta quello di Giovanni Manna. L’attuale dirigente del Napoli sarebbe in cima alla lista dei Friedkin. Secondo quanto riportato da Il Tempo, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti. La proposta economica della Roma avrebbe trovato il gradimento di Manna, segnale di un interesse concreto. Il dossier, però, è tutt’altro che semplice. Aurelio De Laurentiis non sembra disposto a liberare facilmente il proprio direttore sportivo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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