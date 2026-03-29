Perugia uomo investito al percorso verde | ricoverato in terapia intensiva

Un uomo di 55 anni è stato investito ieri mattina mentre attraversava il percorso verde di Pian di Massiano, in via dell'Ingegneria, a Perugia. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova ora in terapia intensiva. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l'accaduto.

Resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia il 55enne che nella mattinata di ieri è stato investito al percorso verde di Pian di Massiano, precisamente in via dell'Ingegneria. L'uomo, nell'impatto, ha riportato diversi traumi e la prognosi resta riservata. Dalle informazioni emerse il 55enne, dopo aver parcheggiato l'auto in una zona di sosta, si è diretto a piedi verso via dell'Ingegneria: poco distante dal sottopasso ferroviario è stato travolto da un'auto in corsa, guidata da una donna che, da quanto emerso, avrebbe dichiarato di non aver visto l'uomo. Da quanto ricostruito, sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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